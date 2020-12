Screening Covid-19 a Satriano, grande successo per l’iniziativa voluta dal sindaco Chiaravalloti

Grande successo per l’iniziativa di screening gratuito messa in campo dal Sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti. L’attività di prevenzione per la ricerca del Covid-19 voluta dall’Amministrazione Comunale, in vista del rientro natalizio di molti studenti/lavoratori provenienti da fuori regione, ha registrato la partecipazione di circa 350 persone che si sono sottoposte volontariamente al tampone antigenico.

Un grande dispiego di energie quello che si è visto tra il 18 e il 24 Dicembre nella frazione marina di Satriano, nell’area di parcheggio tra la chiesa e la scuola, dove è stata allestita la tenda della Protezione Civile. Tanti i volontari tra medici, infermieri, associazioni del comprensorio e semplici cittadini che hanno dedicato parecchie ore delle loro giornate per far funzionare tutta la macchina organizzativa.

Gli esiti dei tamponi sono stati fortunatamente tutti negativi, circostanza che ha dato così la possibilità a tante persone di poter incontrare i propri familiari nel periodo natalizio con una maggiore tranquillità.

Visto il positivo riscontro avuto dall’iniziativa, l’Amministrazione ha deciso di dare la possibilità anche a chi rientrerà da fuori regione nei prossimi giorni di poter continuare a prenotare il proprio tampone, e nel frattempo si sta valutando l’ipotesi di organizzare un ulteriore screening, quantomeno sul personale scolastico, prima della ripresa delle lezioni fissata per il 7 Gennaio.

I tamponi non ancora utilizzati saranno invece messi a disposizione nel caso in cui dovesse scoppiare qualche focolaio all’interno della scuola nei prossimi mesi.