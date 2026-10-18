​Soverato, al via il XXXII Anno Accademico della Libera Università Popolare: venerdì l’inaugurazione

La Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato si appresta a inaugurare il suo XXXII Anno Accademico (2026/2027). L’appuntamento per la cerimonia d’apertura è fissato per venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del Comune di Soverato.
L’evento inaugurerà il nuovo ciclo di attività culturali con un importante incontro tematico dal titolo:
«Anticipando l’Anno Europeo dei Normanni 2027: GLI ALTAVILLA NEL GOLFO DI SQUILLACE»
Un tema di rilevante interesse storico e territoriale che mira a valorizzare la presenza e l’eredità della dinastia degli Altavilla nell’area del Golfo di Squillace, proiettandosi già verso le celebrazioni europee del prossimo anno.
Il programma e i relatori
L’incontro si aprirà con l’introduzione a cura del Prof. Ulderico Nisticò. A seguire, interverranno come relatori:
Don Leonardo Calabretta, saggista e scrittore;
Dott. Giuseppe Hjeraci, archeologo.
L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Soverato, rappresenta un momento centrale per la vita culturale e accademica del territorio. La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.
Dettagli dell’evento in sintesi:
Evento: Inaugurazione XXXII Anno Accademico 2026/2027 – Libera Università Popolare “Magno Aurelio Cassiodoro”
Data e ora: Venerdì 23 ottobre 2026, ore 18.00
Luogo: Sala Consiliare “Bruno Manti”, Municipio di Soverato. Ingresso: Liberto e aperto a tutta la cittadinanza.