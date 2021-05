Soverato – La scuola è un diritto di tutti, nessuno escluso!

“La vicenda del piccolo Simonluca mi ha colpito profondamente. Reputo ingiustificabile il divieto, tra l’altro senza valide motivazioni, di ingresso del terapista presso l’Istituto da lui frequentato”.

“Certe decisioni non possono essere rinviate!

Per questo motivo, assieme all’assessore Daniela Prunesti, abbiamo deciso di sospendere per 1 giorno (domani lunedì 3 maggio) le lezioni della classe del piccolo, fiduciosi che la situazione si possa risolvere il prima possibile in sede di Consiglio d’Istituto”.

“Sono certo che i genitori dei compagni di Simonluca capiranno. Insieme siamo più forti!”. Lo comunica in un post su Facebook il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.