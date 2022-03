Soverato – Rifiuti in pineta, individuati i responsabili grazie alle fototrappole

“Dopo lo SCEMPIO dei giorni scorsi nella nostra pineta, in collaborazione con le Guardie Ambientali, abbiamo deciso di piazzare una “foto trappola” per monitorare il luogo”.

“Così, grazie alla tecnologia, al lavoro di squadra, ma anche e soprattutto alle segnalazioni dei cittadini, siamo riusciti ad individuare gli autori di questo deplorevole gesto!”.

“Voglio ringraziare l’associazione FareAmbiente e gli operatori ecologici per il lavoro che fanno. Ovviamente, il mio augurio è che non si debba più ricorrere a tali mezzi, perché l’AMBIENTE in cui viviamo è patrimonio di TUTTI!”. Lo scrive in una nota l’assessore all’ambiente del comune di Soverato, Francesco Matozzo.