Soverato vara il Piano sicurezza 2023, rifacimento strade, assunzione di nuovi agenti di polizia municipale e installazioni di apparecchiature per prevenire l’inquinamento acustico i punti principali.

Soverato vara il Piano sicurezza per l’estate 2023. Il sindaco Daniele Vacca presenta le misure di prevenzione concepite per organizzare al meglio le attività notturne.

“Abbiamo adottato – spiega il sindaco di Soverato – una serie di misure per rendere più vivibile la stagione estiva. Il Piano è articolato e parte dal migliorare le condizioni di sicurezza nell’ambito della viabilità. Abbiamo realizzato numerosi interventi di riqualificazione delle aree più trascurate e di rifacimento del manto stradale nelle vie cittadine”.

“All’ingresso di Soverato si è realizzata una rotatoria per agevolare il traffico e abbiamo proceduto all’assunzione di 7 agenti di polizia municipale per i mesi di luglio e agosto, che presteranno servizio per aumentare i controlli in città. Il servizio sarà concentrato nelle ore notturne e nei luoghi della movida, soprattutto per tutelare le giovani generazioni”.

“Abbiamo poi proceduto con l’installazione di particolari apparecchi per la rilevazione delle fonti sonore che superano i limiti di tollerabilità imposti dalla legge. É anche questa un’iniziativa di prevenzione dei fenomeni di inquinamento acustico che vuole tentare di indirizzare le attività degli imprenditori turistici senza recare disturbo a residenti e visitatori”.

“Ci saranno tre apparecchiature installate in altrettanti punti nevralgici a ridosso del lungomare. Le apparecchiature, dotate di particolari microfoni, invieranno i dati a un sistema che registrerà le rilevazioni rendendole subito disponibili al Comune. Potremo così aiutare gli imprenditori ad adottare le misure adatte a contenere le emissioni sonore entro i limiti di legge prevenendo i fenomeni di inquinamento che si traducono in un disturbo alla quiete pubblica”.

“Ci adeguiamo a delle prescrizioni di legge e siamo i primi a farlo sul territorio. Questo ci permetterà di garantire maggiore tranquillità a chi sceglie Soverato come meta per le vacanze e nel contempo a sostenere gli imprenditori nell’adottare scelte che non li espongano al rischio di sanzioni che saremo pronti pure a elevare nel momento in cui non ci dovesse essere da parte di qualcuno la necessaria collaborazione. Il progetto è stato realizzato in cooperazione con la consigliera Caterina Gatto che ringrazio per l’impegno che speriamo possa contribuire a tutelare gli interessi di tutti”.