Scuola, gli istituti agrari calabresi: “Il ministro Valditara mantiene le promesse”

Pasqualina Maria Zaccheria (Renisa): “Finanziamenti per laboratori sostenibili e nuove opportunità”

“Il ministro dell’Istruzione e del Merito, prof. Giuseppe Valditara, ha mantenuto la promessa fatta il 9 giugno, durante una visita ad una scuola a Lamezia Terme. Ha esteso il finanziamento per la realizzazione di laboratori green, sostenibili e innovativi, alle scuole che inizialmente erano state escluse, inclusi numerosi istituti agrari”. Lo scrive, in una nota, la presidente della rete “Renisa” (Rete Nazionale Istituti Agrari) Calabria, Pasqualina Maria Zaccheria. “La decisione – prosegue il comunicato – ha incontrato l’approvazione e la gratitudine della rete regionale degli Istituti Agrari – Renisa”. Zaccheria, in rappresentanza degli istituti agrari calabresi, esprime “un sentito ringraziamento al Ministro Valditara per aver indirizzato la sua attenzione verso scuole che possiedono un notevole potenziale per lo sviluppo dei territori calabresi”. “Queste scuole – sottolinea – rivestono un ruolo cruciale nella formazione delle future generazioni di agricoltori e professionisti del settore, dotandosi delle competenze essenziali per affrontare le sfide dell’agricoltura moderna e sostenibile”.

“Il ministro Valditara ha mostrato una grande sensibilità verso la scuola e i territori del Sud, fortemente vocati all’agricoltura. L’estensione del finanziamento agli istituti agrari che non avevano ottenuto risorse in prima battuta non solo permetterà di migliorare le infrastrutture e la didattica, ma promuoverà anche l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore agricolo” afferma Zaccheria che, esprimendo il suo personale ringraziamento insieme a quello dei dirigenti degli istituti agrari affiliati a “Renisa”, enfatizza l’importanza di quest’azione: “Questa nuova attenzione verso gli istituti scolastici del Sud e quelli agrari in particolare, evidenzia l’impegno del ministro nell’assicurare che tutte le scuole abbiano accesso alle risorse necessarie per offrire un’istruzione di qualità ai nostri studenti. È un passo importante verso il sostegno delle politiche formative di lungo periodo, che sono essenziali per valorizzare le eccellenze nei vari settori”.

In questo contesto, l’azione del ministro Valditara rappresenta “un’importante iniezione di fiducia e risorse”, fornendo un fondamentale supporto agli istituti agrari, i quali giocano un ruolo vitale nel plasmare l’agricoltura del futuro e nello sviluppo dei territori del Sud.