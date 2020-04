Squillace – Bimbo di 2 anni in coma per un pezzetto di cibo andato di traverso

È in coma farmacologico e si spera che si svegli oggi senza danni il piccolo Salvatore, di soli 2 anni, che ieri pomeriggio è stato portato in ospedale a Catanzaro in condizioni preoccupanti.

Il piccolo pare avesse la trachea ostruita da un pezzo di wurstel che aveva ingerito poco prima. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio nella frazione “Fiasco Baldaia” di Squillace.

Tra le scene di disperazione dei familiari, il bambino è stato subito soccorso da alcuni vicini di casa, poi dal medico Pasquale Muccari, che è anche il sindaco della città, fino all’arrivo immediato dell’ambulanza del Suem 118.

Trasportato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, il bimbo è stato intubato e ricoverato in rianimazione in coma farmacologico. «Facciamo tutti il tifo – afferma il sindaco Muccari – per il piccolo Salvatore e speriamo che si svegli dal coma senza conseguenze».

Carmela Commodaro – S1TV