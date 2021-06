Squillace conferma la Bandiera Verde

Spiagge giudicate di eccellenza ed adatte per la vacanza di bambini e famiglie.

L’estate 2021 per la città di Squillace all’insegna dell’ottimismo e delle nuove sfide. Nei giorni scorsi, nel corso di un’assemblea, avuta luogo nella città di Alba Adriatica, con i rappresentanti delle società pediatriche italiane, presieduta dal prof. Italo Farnetani, ideatore del progetto Bandiere verdi, è stato reso noto l’elenco dei comuni italiani designati per l’assegnazione delle bandiere verdi. Nell’elenco è inserita anche la città di Squillace, assegnataria dell’ambìto riconoscimento per il quarto anno consecutivo.

La bandiera verde è un riconoscimento di livello nazionale e rappresenta una sorta di bollino di garanzia per le spiagge ritenute particolarmente adatte per le vacanze dei bambini e delle loro famiglie. Siamo particolarmente soddisfatti- dichiara l’assessore alla Programmazione e turismo, il sociologo Franco Caccia- per aver ottenuto la conferma della Bandiera Verde . Dopo un anno vissuto con particolare disagio proprio dai più piccoli, precisa l’assessore Caccia – a causa del covid, siamo ben felici di ospitare tanti bambini e tante famiglie desiderose di trascorrere una vacanza in un ambiente salubre e sicuro. Il vessillo verde è altresì un impegno ed una sfida da cogliere per migliorare la qualità della nostra offerta, sia pubblica che privata.

Abbiamo la fortuna di avere un vero patrimonio della natura. Un litorale marino con spiagge bianche, con ampi spazi di spiaggia libera, acque trasparenti, fondali sabbiosi, il tutto abbracciato da una vegetazione lussureggiate, caratterizzata dalla presenza di palme, oleandri ed altre specie uniche di piante e fiori.

Accanto alla generosità della natura l’impegno dell’amministrazione comunale è costante per gestire al meglio la tutela e la promozione di queste bellezze, con servizi di cura e pulizia del verde pubblico e con l’attenzione verso la gestione differenziata dei rifiuti. Un impegno che ha visto Squillace, per l’anno 2020, raggiungere il primo posto nella provincia di Catanzaro nel settore della raccolta differenziata.

Squillace dispone altresì di un suggestivo lungomare, dotato di circa 1000 posti auto per il comodo parcheggio a pochi passi dalla spiaggia. Molto importante per l’attrazione turistica del nostro arenile- aggiunge l’assessore al turismo, è la presenza di una vasta rete di imprenditori impegnati nel settore dei lidi e della ristorazione di qualità. Grazie a questi imprenditori i bambini possono trovare offerte loro dedicate sia nel campo dei giochi e dell’animazione, quanto in quello dell’alimentazione.

Proprio in merito al mangiare sano si conferma anche per l’estate 2021 la presenza del “Cibo vicino al mercato del contadino”, iniziativa promossa dall’assessorato alla programmazione e turismo e finalizzata alla promozione dei prodotti dei contadini di Squillace del circondario e per favorire l’alimentazione a base di prodotti genuini.

Non mancano le iniziative di sensibilizzazione e responsabilizzazione della popolazione, come le giornate ecologiche realizzate anche con il supporto di associazioni locali e del comprensorio. La prossima è programmata per domenica 6 giugno alle ore 9,00. E’ iniziato il conto alla rovescia e siamo ben lieti di accogliere al meglio i turisti, in particolare i più piccoli, per una vacanza indimenticabile.