Stasera a Sant’Andrea Ionio il Reading-Concerto di Ettore Castagna

L’appuntamento, a cura dell’Associazione Pro Loco Sant’Andrea e dell’AMA Associazione Milanese degli Andreolesi, è per martedì 17 agosto alle ore 21:30, presso la suggestiva cornice del Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, per quella che non sarà una mera presentazione ma una serata tra musica e letteratura, fra Grecia e Magna Grecia.

Il nuovo spettacolo di Ettore Castagna raccoglie le due derive artistiche di questo autore: da una parte il percorso letterario con reading di brani tratti dai suoi romanzi più noti come “Del sangue e del vino” e “Della Grecìa perduta”.

Dall’altra musiche e composizioni che ne caratterizzano il percorso etno-autorale. La canzone in varie lingue (dialetto, greco e italiano), incontra i timbri e i suoni evocativi degli strumenti del Sud (zampogna, lira, chitarra battente).

Il filo rosso corre lungo la grecità perduta, il sottile senso culturale smarrito per chi desidera ritrovare la bellezza in luoghi, persone, territori e suoni (del cuore e della memoria).

Lo spettacolo, con la sua forma di teatro/canzone, ben si adatta ad un contesto “da ascolto” come quello offerto dalla suggestiva cornice del Chiostro del Convento delle Suore Riparatrici.