Studenti dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle al Tribunale dei minori di Catanzaro con il Progetto Lex Go

Il 18 marzo si è svolta presso il Tribunale dei minori di Catanzaro la terza fase del Progetto “LEX GO” – Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e dei diritti di cittadinanza.

Un gruppo di studenti dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale, segnatamente la classe V B dell’Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo Biotecnologie Sanitarie, ha partecipato ad un incontro-dibattito con il p.m. dott.ssa M. Rita Tartaglia, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di CZ, sulla tematica “Guida in stato di ebrezza”.

Presenti anche il D.S. dott. Fabio Guarna, le docenti Giuseppina Primerano, referente del progetto, e Maria Grazia De Lorenzo, coordinatrice di classe. Il progetto “LEX GO”, promosso dall’USR Calabria, nasce da un’intesa tra il Ministero dell’Istruzione (M.I.) e l’Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.).

Durante l’incontro è stata messa in evidenza, in particolare, la normativa relativa alle diverse ipotesi contemplate dagli artt. 186 e 186 bis del Codice della strada con riferimento anche ai tassi alcolemici ivi previsti.

La Dott.ssa Tartaglia si è dimostrata molto attenta e sensibile alle tematiche giovanili, molto empatica nell’approccio relazionale, riuscendo così ad essere efficace nella comunicazione. Il suo grande interesse verso gli studenti e la loro educazione le ha consentito di arrivare al cuore degli stessi. Ha parlato con loro delle sue esperienze professionali e di quanto l’attività che svolge ormai da anni incida sulla vita futura dei giovani.

Ha sottolineato gli strumenti giuridici a disposizione della Procura penale del Tribunale dei Minori e più in generale ha spiegato i meccanismi che regolamentano il funzionamento del nostro sistema giudiziario, l’importanza del rispetto delle norme e dei diritti delle persone, soprattutto dei minori, mettendo in evidenza come la loro realizzazione sia fondamentale per la costruzione di una società equa e giusta.

Gli allievi si sono dimostrati molto interessati e partecipi, formulando anche numerose domande dalle quali sono scaturiti importanti spunti di riflessione anche su temi di attualità. L’incontro ha avuto una doppia valenza. Da un lato, ha permesso agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza dei loro diritti e delle leggi del nostro Stato; dall’altro, ha rappresentato un’opportunità per confrontarsi con una professionista di grande esperienza, che ha saputo trasmettere l’alto valore della sua professione.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per promuovere una collaborazione tra la scuola e la procura dei minori, centrale per la promozione di una cultura della legalità e per la diffusione di valori etici e sociali nei giovani. La Dott.ssa Tartaglia si è detta, infatti, disponibile ad altri incontri.

Un caloroso applauso di tutti i presenti ha concluso l’incontro come segno di ringraziamento per quanto appreso e per la squisita cordialità da lei profusa. I ragazzi hanno definito “bellissima” l’esperienza, altamente positiva, istruttiva e significativa.