Sventato maxi furto di rame in una centrale elettrica, 53 quintali recuperati

Pattugliamenti serali e notturni intensificati nell’ambito del Piano coordinato di controllo del territorio, sotto l’egida della Prefettura di Catanzaro, hanno permesso ai carabinieri di impedire un ingente furto all’interno della centrale elettrica di Feroleto Antico nella notte dell’11 settembre.

Un equipaggio della Sezione Radiomobile del NOR di Lamezia Terme, insieme ai militari della Stazione di Pianopoli, è intervenuto in pochi minuti dopo una segnalazione al 112: quattro persone con il volto coperto erano state viste all’interno dell’area dell’elettrodotto.

L’arrivo delle pattuglie ha interrotto l’azione in corso: recuperate tre bobine di rame, già caricate su un furgone, per un peso complessivo di 53 quintali e un valore di oltre 60 mila euro. Gli autori sono riusciti a fuggire.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, sono in corso per identificare i responsabili del tentato furto.

L’Arma rilancia l’importanza della “sicurezza partecipata”: dotarsi di sistemi di videosorveglianza e di allarme collegabili alle Centrali Uniche di Risposta può agire da deterrente e costituire un utile strumento investigativo.

