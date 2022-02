Tenta di togliersi la vita, salvata dai carabinieri

Hanno ricevuto la segnalazione da privato cittadino e sono subito intervenuti mettendo in salvo LA donna che, per cause ancora da accertare, era intenzionata a togliersi la vita.

I militari, arrivati sul posto prima del personale medico, hanno trovato la donna riversa a terra con dei vistosi tagli sul braccio che stava rigurgitando candeggina. Sussurrava di voler morire.

I carabinieri sono riusciti a bloccare tempestivamente l’emorragia, utilizzando un laccio di scarpa trovato sul posto, scongiurandone il decesso.

Poi sono arrivati i sanitari che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la donna nin ambulanza. Ora è ricoverata all’ospedale di Polistena ma non è in pericolo di vita.