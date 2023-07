Torre di Ruggiero aderisce alla Rete delle Città di Santa Domenica

Il sindaco Roti in partenza per Scorrano dove firmerà il Protocollo d’Intesa, segnando un nuovo capitolo di collaborazione interregionale

Un nuovo capitolo di collaborazione interregionale si sta aprendo nel Sud Italia. Il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, guiderà una delegazione del proprio comune a Scorrano, in provincia di Lecce, per ufficializzare l’adesione alla Rete delle Città di Santa Domenica Vergine e Martire di Tropea. La cerimonia di sottoscrizione del Protocollo d’Intesa si terrà sabato 8 luglio, in occasione dei festeggiamenti patronali.

La Rete, una iniziativa avviata nei mesi scorsi su proposta del sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, mira a unire le municipalità legate dal culto di Santa Domenica. Finora, undici comuni da quattro regioni diverse – Puglia, Calabria, Campania e Sicilia – hanno aderito al progetto, tra cui Cammarata (Ag), Caraffa di Catanzaro, Castroreale (Me), Mandanici (Me), Orria (Sa), Ricadi (VV), Santa Domenica Vittoria (Me), Sant’Angelo di Brolo (Me), Torre di Ruggiero (Cz) e Tropea (VV).

“L’obiettivo che muove l’azione dei Comuni sopra indicati è un progetto di scoperta, recupero e rivitalizzazione di un percorso culturale, religioso e di marketing territoriale che rappresenta l’unione e la comunicazione tra le diverse esperienze e culture delle città che lo compongono”, ha dichiarato il sindaco Roti, già in partenza per Scorrano. “Siamo convinti di poter lavorare insieme per promuovere i nostri territori come destinazione turistica e culturale”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

La giornata di sabato vedrà l’accoglienza delle delegazioni in Municipio alle ore 11:00, seguita da una visita al centro storico. Il solenne pontificale avrà luogo alle 18:30 in chiesa Madre, a cui seguirà la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e la visita alla manifestazione dell’accensione delle artistiche luminarie.

E il progetto continua a crescere. Nei prossimi mesi, altri comuni – tra cui Fiumefreddo (Ct), Camaldoli di Campagna (Sa) – e alcune comunità della Turchia, dove Santa Domenica è venerata con il nome di Ciriaca, denominazione greca di Domenica, si uniranno alla Rete.

Con l’adesione alla Rete delle Città di Santa Domenica Vergine e Martire, l’amministrazione di Torre di Ruggiero segna un importante passo avanti verso la promozione della cultura e del turismo nel proprio territorio, sottolineando l’importanza di connettere le diverse città attraverso la condivisione di tradizioni religiose e culturali comuni.