Tragico incidente a Catanzaro, cancello scarrella e uccide una persona

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta in viale Magna Grecia per soccorso a persona.

Sul posto si riscontrava che un cancello scorrevole di circa 15 metri di lunghezza per tre di altezza scarrellava dalle guide schiacciando una persona, deceduta sul colpo.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Suem118 per constatare il decesso. Vigili del fuoco in attesa del magistrato per autorizzazione a rimuovere il cancello e a recuperare la salma.