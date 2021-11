Trasferta a Vicenza per il Volley Soverato alla ricerca della vittoria

Nuova trasferta in terra vicentina per la Ranieri International Volley Soverato che farà visita nel prossimo turno di campionato alla compagine dell’ Anthea Vicenza. Le due squadre arrivano a questa sfida da periodi opposti per quel che riguarda il cammino nelle ultime giornate di campionato.

Le ragazze di coach Napolitano sono reduci da quattro sconfitte consecutive, mentre le padrone di casa guidate da coach Chiappini hanno raccolto due successi consecutivi da tre punti.

Per le calabresi, dunque, la necessità di ritornare a fare punti in classifica; capitan Riparbelli e compagne stanno come sempre lavorando sodo in palestra studiando nei minimi particolari il prossimo avversario. In settimana in casa Ranieri c’è stato anche l’arrivo di una nuova giocatrice, la regista Francesca Saveriano che certamente porterà esperienza nell’organico giovane biancorosso. La società ha puntato su questa atleta cogliendo al volo l’opportunità di mercato.

Sarà una sfida, quella con Vicenza, dove sicuramente saranno i dettagli a fare la differenza con le contendenti desiderose di fare punti importanti. Su questo match , la schiacciatrice Angela Gabbiadini ha dichiarato:” Arriviamo da un periodo in cui i risultati non sono a nostro favore e proprio per questo siamo ancora più unite per superarlo. Sappiamo quanto sia importante tornare da Vicenza con una vittoria e questa settimana abbiamo lavorato per ritrovare le nostre sicurezza e l’amalgama con i nuovi innesti. Non sarà una passeggiata ma credo che la cosa più importante si tornare a fare il nostro gioco con serenità e grinta aldilà dell’avversario”. L’incontro avrà inizio alle ore 17.