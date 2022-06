Tremendo scontro tra un’auto e un furgone, muore un 38enne

Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Seminara, nella frazione Barritteri, all’altezza dello svincolo autostradale per Bagnara.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, e nell’impatto un giovane, classe 1984, che viaggiava su un’Alfa Romeo 156, ha perso la vita, mentre altre due persone, due commercianti di Bagnara Calabra, che viaggiavano su un Ford Transit, sono rimaste gravemente ferite e trasportate d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove si trovano ricoverate in prognosi riservata.