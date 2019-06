Treno investe un uomo sulla jonica, ipotesi suicidio

Una persona è stata investita e uccisa, questa mattina, all’altezza della stazione Reggio Omeca della ferrovia ionica. Il fatto è avvenuto intorno alle 6,30, quando passava il treno regionale 23896 Reggio-Melito Porto salvo.

Qualcuno ha visto un uomo lanciarsi sui binari, per cui si ritiene che si sia trattato di un suicidio. Il macchinista ha fermato il convoglio ma non ha fatto in tempo a evitare l’impatto.

La circolazione dei treni sul tratto interessato è bloccata in attesa della rimozione del cadavere. Sul posto la polizia scientifica ed il magistrato per le indagini. Trenitalia ha attivato un servizio bus sostitutivo.