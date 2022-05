Tribunale britannico: chiamare un uomo “calvo” sul posto di lavoro è una molestia sessuale

Chiamare un uomo “calvo” al lavoro può essere considerato una molestia sessuale. Lo ha deciso un tribunale britannico. Secondo i giudici, è molto più probabile che gli uomini soffrano di caduta dei capelli rispetto alle donne, facendone un’allusione al loro genere e quindi una forma di discriminazione e molestia sessuale.

“Può essere paragonato a un commento sulle dimensioni del seno di una donna”, sembra. Il tribunale era composto da tre giudici, che a loro volta avevano esperienza con la caduta dei capelli. Il caso è arrivato dopo che l’elettricista britannico Tony Finn ha contestato il suo licenziamento. Finn ha avuto un’accesa discussione con il suo capo Jamie King nel luglio 2019.

Quest’ultimo aveva chiamato l’elettricista “calva c*t” (” fica calva “) durante la discussione e lo aveva anche minacciato. Di conseguenza Finn ha scritto una lettera arrabbiata al suo capo, ma alla fine è stato licenziato nel maggio 2021. L’elettricista ha lavorato per l’azienda nel West Yorkshire per 24 anni. Secondo la corte, l’insulto è stato “un attacco alla dignità di Finn e ha creato per lui un ambiente intimidatorio”.

“Alludeva al sesso del pubblico ministero”, ha detto. Per questo motivo, può essere equiparato a molestie sessuali. Secondo il tribunale, il problema non era tanto nel linguaggio volgare, poiché tale “linguaggio industriale” è più comune sul posto di lavoro. King, d’altra parte, si dice che abbia oltrepassato il limite criticando l’aspetto del suo dipendente.

Inoltre, secondo la corte, il licenziamento di Finn era del tutto ingiustificato. Il licenziamento dell’elettricista, evidenzia, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non sarà revocato, ma l’uomo ha diritto al risarcimento. Non si sa ancora esattamente quanto sarà grande quella somma.