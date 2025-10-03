Trovata morta nella vasca da bagno, folgorata dal cellulare in carica

Un’uscita serena per accompagnare la figlia alla sua prima serata in discoteca si è trasformata in un dramma inenarrabile per un padre di Dublino. Al suo rientro, ha trovato la moglie, Ann-Marie O’Gorman, 46 anni e madre di tre figli, immobile nella vasca da bagno, vittima di una fatale folgorazione.

La tragedia è avvenuta lo scorso 30 ottobre 2024, e solo ora l’inchiesta ha fatto piena luce sulla causa del decesso, confermando l’ipotesi più straziante: un drammatico incidente elettrico domestico causato dal cellulare in carica.

​Il Tentativo Disperato di Salvataggio

​Secondo le ricostruzioni, l’uomo, rientrato a casa, ha immediatamente notato la moglie priva di sensi. Nel tentativo disperato di soccorrerla, l’ha subito tirata fuori dalla vasca per praticare le manovre di rianimazione.

In quel momento, nel sollevare il corpo, ha avvertito una lieve scossa elettrica, un indizio che, purtroppo, anticipava il verdetto finale.

​Ann-Marie O’Gorman è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma è stata dichiarata morta poco dopo il ricovero.

​L’inchiesta successiva, durata diversi mesi, ha confermato che la morte è sopraggiunta per folgorazione.