UILposte a fianco del Segretario Provinciale Mazzei: “Nessuna intimidazione fermerà l’impegno sindacale”

La Segreteria Nazionale UILPOSTE congiuntamente alla Segreteria Regionale UILPOSTE CALABRIA esprimono pieno e convinto sostegno al Segretario Provinciale di Catanzaro, Vincenzo Mazzei, raggiunto da una contestazione disciplinare da parte di Poste Italiane per motivi legati all’esercizio del suo ruolo sindacale a seguito di una visita avvenuta presso il Centro di DISTRIBUZIONE di LAMEZIA TERME dopo le tantissime segnalazioni ricevute dai lavoratori applicati in quel centro.

Tale contestazione, ritenuta pretestuosa e fortemente intimidatoria, arriva a seguito di un’attività sindacale condotta in modo trasparente, democratico e nel pieno rispetto della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del CCNL.

La UILPOSTE, a livello Regionale e Nazionale, hanno avviato con tempestività gli opportuni accertamenti legali, non solo per tutelare il collega Mazzei, ma per riaffermare con fermezza un principio imprescindibile: la libertà sindacale è un diritto inviolabile e non può essere ostacolata da alcuna forma di pressione o censura.

“Difendere i lavoratori non è un crimine. È il nostro dovere. Se farlo significa essere contestati, allora contestateci tutti,” dichiarano le due Segreterie. “Ma sappiate che non arretreremo di un solo millimetro.”

La UILPOSTE ribadisce che il sindacato deve restare vicino ai lavoratori, libero di operare, denunciare, rappresentare e tutelare. Ogni tentativo di limitarne l’azione troverà opposizione ferma e unità sindacale. PERCHE’ RICORDATELO IL POSTO DEL SINDACATO per NOI è tra le persone.