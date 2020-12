Si è svolto l’ultimo consiglio dell’anno dell’unione dei Comuni del Versante Ionico di Isca Sullo Ionio convocato dal Presidente del Consiglio Marziale Battaglia in modalità telematica nel rispetto delle misure anti COVID in vigore.

Solo due i punti all’ordine del giorno: Assestamento generale di bilancio – salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 e Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.

In apertura dei lavori il Presidente ha evidenziato, con soddisfazione, l’avvenuto insediamento delle tre commissioni consiliari con l’elezione dei rispettivi presidenti. Una programmazione quelle della costituzione delle commissioni che viene da lontano. E’ stato infatti predisposto ed approvato il regolamento per il funzionamento e in questi giorni finalmente sono state insediate.

Le commissioni concorrono allo svolgimento dell’attività amministrativa dell’Ente con funzioni istruttorie, propositive e consultive. Presidente della prima commissione “Affari Istituzionali” è stata eletto il consigliere Federica La Porta (foto) delegata dal Comune di Davoli, Presidente della seconda commissione “Affari Tecnici” è stata eletto il consigliere Domenico Giannini (foto) delegato dal Comune di Santa Caterina dello Ionio e Presidente della terza commissione “Affari Finanziari” è stata eletto il consigliere Enzo Criniti (foto) delegato dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Ogni commissione è composta da un consigliere di ogni comune associato (Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Davoli e Cardinale).

L’importante organo consiliare, non solo seguirà le proposte di deliberazione esprimendo il proprio parere ma concorrerà al rilancio dell’azione amministrativa e di programmazione dell’Unione del Comuni del Versante Ionio, un Ente sempre più prezioso per il nostro territorio. L’istituzione delle commissioni è stata fortemente voluta dalla Giunta dei Sindaci presieduta dall’Avvocato Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene.

Il consiglio è proseguito con l’approvazione dei due punti all’Ordine del Giorno.