Un calabrese di 43 anni perde la vita in un incidente stradale in Veneto

Un tragico incidente stradale verificatosi nei pressi della città di Venezia ha causato il decesso di un uomo di 43 anni originario della Calabria. L’uomo, mentre stava guidando la sua autovettura, ha sbandato e si è andato a schiantare prima contro un albero e poi è precipitato in un fossato.

Purtroppo per lui non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante i soccorsi del 118. Per poterlo estrarre dalle lamiere dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per poterlo liberare.

Si chiamava Domenico Piccolo aveva 43 anni ed era originario di Reggio Calabria l’uomo che nella serata di martedì 10 dicembre ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale nei pressi della città di Venezia. L’uomo era un militare dell’Esercito che si era trasferito presso il comune di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Dalle ultime informazioni sembrerebbe che verso le ore 22 di martedì l’uomo stesse viaggiando a bordo della sua autovettura, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe andato a schiantare prima contro un grosso platano e poi è finito all’interno di un fossato presente al limite della carreggiata.