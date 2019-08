Una pessima serata a Soverato

Ragazzi, io non vengo dall’Emilio di Rousseau, e più di una volta, ai miei verd’anni sessantottini e post, mi sono trovato, per ragioni politiche, in situazioni burrascose; quindi ho un po’ di pratica, e quel che sto per scrivere non l’ho letto sul Manuale delle giovani marmotte. Non ho mai visto che dei contestatori siano lasciati avvicinarsi a contatto fisico con i contestati; ed è quello che è successo, e solo dopo è arrivata una fila non numerosissima di agenti ad effettuare una separazione.

Si narra che un mascalzone sia riuscito a sabotare il microfono di Salvini, quindi si era avvicinato al palco; e se avesse avuto altre intenzioni?

Del resto, che si organizzassero per contestare, lo si leggeva sui social, e abbastanza chiaramente; e con espressioni non sempre inoffensive. Prevenzione? Boh!

E il lungo ritardo di Salvini (da Isola a Soverato, sono 50 minuti!!!) ha consentito agli oppositori di aumentare di numero e animosità.

La contestazione è stata robusta, anche se del tutto vuota di argomenti se non improperi, parolacce e urla; tuttavia sufficiente a ottenere due scopi:

nella memoria della gente, resterà solo il chiasso;

Salvini non ha quasi potuto parlare.

D’altro canto, non ne aveva intenzione. Ha ripetuto, meccanicamente, i suoi temi; quasi non ha accennato a quello che più interessava a tutti, la crisi di governo da lui stesso voluta. I sostenitori stessi erano abbastanza freddini. Selfie a parte.

Riassunto. Se Salvini pensa di sbancare qualora si votasse stasera, ha senza dubbio ragione, e il 40% non glielo leva nessuno. L’errore è che non aver pensato che ci pensano anche gli altri, e faranno di tutto per impedire il voto almeno uno o due anni.

Intanto, un governicchio balneare e delle castagne, con qualche numero in parlamento. Del resto, nessuno dei nuovi deputati e senatori assomma i due anni e mezzo fatali, e, per non sciogliersi, faranno di tutto.

Un governicchio di quasi tutti, inclusi Carola e Gere e Greta e Saviano, e gli intellettuali decrepiti di Repubblica. E giù immigrati a valanghe, e tasse a manetta: lo vuole l’Europa, come ai tempi di Monti e roba del genere.

Altro che selfie! Io, amici lettori, sono di umore nerissimo.

Ulderico Nisticò