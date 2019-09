Va a funghi, ma dopo pranzo tutta la famiglia finisce in ospedale

È andato a raccogliere funghi, ma una volta tornato a casa è finito in ospedale insieme a tutta la famiglia, visto che quelli appena cucinati erano funghi velenosi. Tutta la famiglia è stata ricoverata per una grave intossicazione.

Funghi che erano stati raccolti in campagna, a Zungri, ma non erano stati sottoposti ad alcun controllo per verificare la loro commestibilità. I funghi raccolti hanno intossicato l’uomo, sua sorella che per prima ha accusato un malore e che aveva preparato il pranzo, infine il marito di lei.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno dovuto chiedere il supporto di altri medici perché nel frattempo l’intossicazione si era estesa agli altri due.

I tre sono dunque finiti all’ospedale di Vibo e sottoposti alle cure del caso grazie alle quali non sarebbero per fortuna in pericolo di vita.