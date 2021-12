Vaccinazioni senza prenotazioni il 28, 29 e 30 dicembre

Un giro in centro e la possibilità di vaccinarsi con comodità. La Protezione Civile ha allestito in Piazza Prefettura, a Catanzaro, un palatenda per le vaccinazioni anti Covid-19, su input dell’Amministrazione comunale.

Sarà possibile vaccinarsi in modalità open, quindi senza prenotazione, oggi, 28 dicembre, e il 29 e 30 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21. Si ringrazia per la disponibilità i volontari e l’Asp di Catanzaro.