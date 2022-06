Vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea a Catanzaro, panico tra gli abitanti

Dalle ore 10.15 circa un grosso incendio di arbusti e macchia mediterranea ha interessato la zona sud di Catanzaro (quartiere Aranceto) tra via Izzi de Falenta e via Sicilia. Le fiamme si sono propagate in prossimità di abitazioni, una RSA ed alcuni capannoni.

Sul posto tre squadre con supporto di autobotte per un totale di 5 automezzi e 15 unità vigilfuoco coordinati da un DOS VF (Direttore Operazioni di Spegnimento).

Al momento incendio circoscritto e sotto controllo. Si procede ad opera di bonifica e spegnimento di ultimi focolai.

Non si registrano danni a persone.

Momenti di panico tra gli abitanti della zona e disagi dovuti al fumo denso originatosi dalla combustione.

Ulteriori incendi di vegetazione in atto su viale Magna Grecia a Catanzaro e nel comune di Maida (CZ).