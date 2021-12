Verifiche sul possesso del “Green pass” in Calabria, 4 sanzioni per assenza di mascherina

Quattro persone sono state denunciate dai Carabinieri a Gioia Tauro nell’ambito di servizi finalizzati a verificare il rispetto delle nuove normative sul possesso del “Green pass”. In particolare, 11 sono stati gli accessi a esercizi pubblici, tra i comuni di Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, tra cui palestre, bar e ristoranti, 100 i green pass controllati agli avventori, risultati tutti regolari, 4, le persone sanzionate per assenza di mascherina, per un importo complessivo di 1.600 euro, 4 le persone denunciate per vari reati.

Nello specifico, un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, un altro per evasione e per guida in stato di ebbrezza in quanto, sottoposto al controllo dell’alcol test su strada, è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite. A Rosarno, invece, una donna straniera è stata denunciata per il danneggiamento di tre macchinette porta vivande, all’interno di un esercizio commerciale aperto H24.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale lungo le principali vie di comunicazione, sono state identificate inoltre, 134 persone, 89 mezzi e contestate 13 contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di 7.400 euro circa; in particolare, la più grave quella elevata nei riguardi di un uomo alla guida senza patente, tenuto adesso al pagamento di 5.000 euro di sanzione.