[VIDEO] Chiaravalle, l’arte come elemento attrattivo e motore di crescita

Il vicesindaco Pina Rizzo sottolinea l’importante collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro e l’ambizione di un museo diffuso sul territorio

Con l’inaugurazione prevista per domani, 29 luglio, alle ore 18.30, l’attesa per la seconda edizione del Premio nazionale di arte contemporanea “ChiaravalleArte” è al culmine. Il vicesindaco della città delle Preserre catanzaresi, Pina Rizzo, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città e ha condiviso alcune delle ambizioni future dell’amministrazione comunale.

“La cosa bella e prestigiosa di quest’anno è avere avuto il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro – ha dichiarato Rizzo. – Questo riconoscimento sottolinea l’importanza dell’evento nel panorama artistico nazionale e la sua capacità di attrarre talenti emergenti nel campo dell’arte contemporanea”.

L’amministrazione comunale, dal canto suo, prosegue sulla traccia dello scorso anno: “La cultura come elemento attrattivo e motore di sviluppo per Chiaravalle, con un evento al quale noi abbiamo dato il massimo rilievo, il Premio ChiaravalleArte, in virtù delle possibilità di crescita che un progetto di tale portata ha”.

Ma l’ambizione dell’amministrazione comunale non si ferma qui. Il vicesindaco ha rivelato che in futuro si pensa di inserire la mostra di tutte le opere in concorso in dei contesti di quartiere, creando un vero e proprio “museo diffuso sul territorio”. Questa iniziativa avrebbe il potenziale di trasformare Chiaravalle Centrale in un centro nazionale d’arte contemporanea, rendendo l’arte accessibile a tutti e stimolando l’interesse e l’apprezzamento per l’arte tra i cittadini.

Con queste ambizioni e i tanti progetti in cantiere, la seconda edizione del Premio ChiaravalleArte, alla cui guida è stato confermato per bravura e competenza il direttore artistico Nicola De Luca, promette di essere un evento imperdibile e un passo importante verso la realizzazione di una visione culturale più ampia per la città di Chiaravalle Centrale.