[VIDEO] Gabbiani impazziscono per le patate fritte

Come nel film ‘Gli uccelli’ di Alfred Hitchcock, una donna inglese, Monique Sveinsson, arrivata da poco in visita sul lungomare di Brighton, in Inghilterra, stava pranzando con delle patatine fritte quando improvvisamente un grande stormo di gabbiani ha iniziato a puntare la sua testa.

Ad un certo punto gli uccelli, sono scesi in picchiata sulle due porzioni di patatine che aveva tra le mani, tentando di rubarle. Un video, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mostra mentre la donna corre via urlando mentre cerca di proteggere le sue due porzioni di chip dai gabbiani estremamente aggressivi.

Ecco il video virale postato sui social: