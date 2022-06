Violento scontro frontale: muore una donna, ferita la figlia

Incidente stradale mortale, nella notte, a Mendicino. Una donna di 47 anni ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto, per cause in corso di accertamento, con un’altra vettura.

A bordo con lei c’era anche la figlia di 18 anni, rimasta ferita e portata nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Non è in pericolo di vita.

Illeso l’uomo che era a bordo dell’altra vettura, un 34enne. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, che hanno estratto la ragazza ferita dall’abitacolo.