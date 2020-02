Volley Soverato, al “Pala Scoppa” la sfida alla capolista Trentino

Match di alta classifica al “Pala Scoppa” dove domenica alle ore 17 si troveranno di fronte le padrone di casa del Volley Soverato e la capolista Delta Informatica Trentino che guida la classifica della “pool promozione” con cinquantaquattro punti; terzo posto, invece, per le ragazze di coach Bruno Napolitano reduci dalla buona prestazione di Ravenna dove è stato raccolto un punto pesante. Caneva e compagne si sono allenate con tanta voglia di fare bene durante la settimana, come consuetudine delle biancorosse che, contro la corazzata guidata da coach Bertini, vogliono disputare un’ottima partita e regalare un’altra soddisfazione al meraviglioso pubblico di via Amirante.

Certamente, la sfida di domenica al “Pala Scoppa” è di quelle che alla vigilia sembrano impossibili ma, nello sport, come già dimostrato, nulla è compromesso prima di scendere in campo e questo il Soverato del presidente Matozzo lo sa bene; ci sarà battaglia in campo con il calore dei tifosi verso capitaqn Repice e compagne. La Delta Informatica Trentino n questa stagione ha perso una sola partita e questo la dice lunga sulla forza dell’organico di coach Bertini costruito per puntare direttamente alla promozione in A1. Piani e compagne, hanno anche vinto recentemente la Coppa Italia superando in finale l’Omag San Giovanni Marignano.

Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per assistere ad un match di alta qualità domenica pomeriggio perché, come in altre partite, le ragazze di coach Napolitano hanno dimostrato di saper lottare e mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Anche oggi e domani, le “cavallucce marine” lavoreranno in vista del match senza lasciare nulla di intentato.

Domenica mattina sarà effettuata la consueta seduta di rifinitura con coach Napolitano che scioglierà le riserve sul sestetto di partenza nelle ultime ore precedenti l’inizio della gara. Intanto, la società, chiama a raccolta i tifosi per questo importante match e siamo sicuri che l’appello lanciato dalla sede di via Battisti, non sarà inascoltato con le tribune del “Pala Scoppa” pronte a tremare. Fischio d’inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Vecchione Rosario – Morgillo Davide.