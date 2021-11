Volley Soverato, al Pala Scoppa match con Mondovì

Voglia di riscatto in casa Ranieri International Volley Soverato. Dopo la prova opaca del turno infrasettimanale giocato in trasferta contro Club Italia, la squadra di coach Napolitano vuole riprendere a fare punti nel match casalingo contro la LPM BAM Mondovì.

È sicuramente un periodo non facile per le ioniche, reduci da tre sconfitte consecutive, ma Riparbelli e compagne hanno tutte le carte in regola per rialzarsi e riprendere il cammino positivo di inizio stagione.

Ambiente compatto intorno alla squadra del presidente Matozzo che, come sempre, con tutta la dirigenza è vicino alle ragazze. Il prossimo avversario delle biancorosse si trova nella parte alta della classifica, avendo costruito una squadra per puntare in alto.

Coach Solforati può contare su giocatrici che conoscono bene la categoria, come le tre ex di turno: Taborelli, Cumino e il libero Bisconti. Mondovì nel turno infrasettimanale è stato spettatore interessato avendo osservato il riposo e sicuramente ha dalla sua parte il fatto di essere più fresco.

La Ranieri, in questi pochi giorni che la separano dal match, sta mettendo a punto le cose non andate bene a Milano e contro le piemontesi ha tutta l’intenzione di disputare una partita fino all’ultimo pallone, conscia di avere dalla sua parte anche la spinta del Pala Scoppa. Ricordiamo che la gara avrà inizio alle ore 16 e sarà diretta dalla coppia arbitrale Pescatore Luca – Papapietro Eustachio.