Volley Soverato: ancora al Pala Scoppa per il  riscatto

Voglia di riscatto in casa Soverato con le ragazze di coach Luca Chiappini pronte ad affrontare la seconda gara consecutiva in casa. Questa volta, ospite al Pala Scoppa, l’Itas Martignacco di coach Gazzotti.

Il Soverato é reduce dallo stop di mercoledì in casa contro Talmassons che si é imposto al tie break dopo una gara molto equilibrata e bella. Dunque, Cecchi e compagne avranno l’opportunità di rifarsi davanti al proprio pubblico; di fronte, però, Martignacco sta disputando un buon campionato trovandosi un solo punto dietro le calabresi e con una sola sconfitta all’esordio contro Talmassons.

Si prevede una gara equilibrata come sta dimostrando questo giro e B di serie A2 dove il Soverato di Chiappini sta dimostrando e facendo vedere cose interessanti. Forse in pochi davano le biancorosse a quota dodici in classifica: segno questo dell’ottimo lavoro svolto ancora una volta dalla dirigenza ionica con in testa il presidente Matozzo.

Sul match contro Martignacco abbiano ascoltato le impressioni proprio del patron della società:” Faccio ancora i complimenti a tutta la squadra e lo staff tecnico per il lavoro che stanno svolgendo. Siamo sempre stati fiduciosi sin da quest’estate durante la campagna acquisti. Domenica vogliamo conquistare altri punti importanti davanti al nostro splendido pubblico“. Arbitri dell’incontro con fischio alle ore 17 sarà la coppia Capolongo Antonio – Stellato Giuseppina.