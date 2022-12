“Werke Über Werke”, Accademia di Belle Arti di Catanzaro e BoCS Museum di nuovo assieme per la personale di Bruno La Vergata

Prosegue con un nuovo appuntamento la collaborazione tra Accademia di Belle Arti di Catanzaro e BoCS Museum di Cosenza. Sarà inaugurata il prossimo 16 dicembre, alle ore 17:00, la mostra “Werke Über Werke”, la personale di Bruno La Vergata che raccoglie gli ultimi vent’anni del lavoro fatto dal docente dell’Accademia catanzarese su locandine e manifesti.

Si tratta tutt’altro che di un’antologica, però, anzi la scelta dell’artista è stata quella di far rivivere i propri lavori attraverso una rivisitazione e una ricombinazione degli stessi, dando così vita a 65 nuove opere (sovrastampe digitali stampate a getto d’inchiostro, formato 100×140 cm) che traggono linfa da circa 150 manifesti. I soggetti sono i più vari proprio perché ogni opera mette insieme il lavoro fatto per realizzare manifesti su eventi in genere, festival del cinema, mostre.

«Nel lavoro grafico – spiega l’artista – ciò che funziona di più è la versatilità. Il tipo di comunicazione impiegato per una rassegna di cinema, ad esempio, è diverso da quella necessaria per un concerto. Il lavoro di questa mostra, quindi, risente di questa versatilità e della varietà di modelli comunicativi impiegati: l’immagine che viene fuori da ogni lavoro non è mai fine a sé stessa, ma è il risultato di una sorta di palinsesto che nasce dalla scrittura e dalla sovrascrittura, da una continua sovrapposizione. Tutto nasce da un’osservazione: in passato mi capitava di seguire i lavori di stampa e le prove che venivano effettuate sui cosiddetti “fogli di avviamento” davano vita a sovrapposizioni casuali di strutture molto rigide ma allo stesso tempo incredibilmente affascinanti».

La mostra, curata dai docenti Aba Simona Caramia e Giuseppe Negro, rimarrà in esposizione fino al 16 gennaio 2023 ed è inclusa nel progetto “Ceilings” dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Si tratta, come detto, del secondo appuntamento espositivo nato dalla collaborazione tra l’Aba di Catanzaro e il museo cosentino diretto da Marilena Cerzoso, dopo la personale di Simone Bergantini, “Pelli di Seppia”. L’esposizione sarà visitabile secondo i seguenti orari: dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato, dalle 9 alle 13. Il BoCS Museum è a Cosenza, in piazza Tommaso Campanella, 22, all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico.