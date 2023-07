XX Festival d’Autunno, al via la prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone

È partita la prevendita dei biglietti per assistere al Festival d’autunno 2023. La ventesima edizione è stata presentata la scorsa settimana dal direttore artistico Antonietta Santacroce e partirà il prossimo 17 agosto, con una serie di appuntamenti – ventitré in tutto -, distribuiti fino alla metà di novembre.

La programmazione, quest’anno più lunga e più ricca di appuntamenti sarà come di consueto all’insegna della qualità e della varietà. «Con un’offerta variegata capace di andare incontro al più ampio pubblico possibile – ha dichiarato il direttore Santacroce -. Con gli anni il festival ha saputo evolversi incontrando i gusti di un pubblico vario e intercettando un consenso trasversale».

Il cartellone va infatti dalla musica classica al jazz, al rock, al pop, senza dimenticare la danza, la lirica, il teatro drammatico, la comicità, su un territorio vasto che si estende dallo Jonio al Tirreno.

Una prima parte del programma, nella seconda metà di agosto, si svolgerà infatti a Soverato, nell’area del lungomare con il concerto di Loredana Bertè (17 agosto) e nell’arena del teatro comunale con l’esibizione di Gianmarco Carroccia e il suo omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol nell’ottantesimo della nascita di Lucio Battisti (20 agosto), lo spettacolo di Patty Pravo insieme a Pino Strabioli (22 agosto), la lirica del Galà omaggio a Enrico Caruso (27 agosto); e con i singoli eventi anche a Tropea (Eastbound. I suoni del Mediterraneo, 30 agosto), Montauro (Taranta celtica, 24 agosto), Santa Caterina, con Francesco Salime 5et (31 agosto).

A settembre ci si sposterà a Catanzaro, nel centro storico, dove gli spettacoli si svolgeranno tra il Chiostro dell’Osservanza, con il concerto in anteprima nazionale di Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pèdron (8 settembre), il Complesso monumentale San Giovanni con il pianista e compositore Remo Anzovino (15 settembre), il balletto A-Mors. Trittico d’amore (17 settembre), il concerto dei vincitori del talent Next Music Generation (18 settembre), Les chemins de l’amour del trio Mazzuca – Arnaboldi- Fedele (19 settembre), il Paolo Di Sabatino trio. Piano jazz (20 settembre), il Galà d’opera dal titolo L’amore negato del duo Silipo – Screnci (21 settembre); il Teatro Politeama con Maurizio Battista (22 settembre), Carmen Consoli (29 settembre), il balletto di Eros e Pathos (20 ottobre), il circo teatrale di Machine du cirque (28 ottobre), Il Piccolo Principe Con Francesco Colella(4 novembre), la reunion di Elio e le storie tese (10 novembre) e l’auditorium Casalinuovo con le matinée per le scuole insieme a Le verità di Medea (14 e 15 novembre).

Per quanto riguarda gli spettacoli previsti al Teatro Politeama, si è formulato un apposito abbonamento per tutti e sei gli appuntamenti in programma che sarà in vendita da lunedì 10 luglio: chi sceglierà questa opzione avrà in omaggio uno spettacolo.

Ma c’è di più: per i gruppi di almeno 10 persone, le associazioni, ma anche solo una comitiva di amici con la passione della musica e dello spettacolo dal vivo che vogliano assistere agli eventi al Teatro Politeama tutti insieme, è previsto un ulteriore sconto. Con l’acquisto contemporaneo di dieci abbonamenti, si avranno in omaggio ben due spettacoli, “Eros e Pathos” e “Il piccolo Principe”. Per conoscere tutti i costi relativi ai singoli spettacoli e agli abbonamenti previsti, è possibile consultare il sito del festival: www.festivaldautunno.com, dove sono presenti tutte le informazioni necessarie e sarà possibile acquistare gli abbonamenti a partire dal 10 luglio.

Ricordiamo che la prevendita ufficiale è disponibile presso i consueti punti di prevendita e online attraverso il circuito TicketOne.

Il XX Festival d’autunno è realizzato con il supporto di Mic, Regione Calabria – Calabria Straordinaria, in collaborazione con i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Fondazione Umg, ItaliaFestival, Fondazione Politeama.