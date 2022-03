A Badolato un tavolo di lavoro istituzionale ed inter-associativo per la programmazione di un’eventuale “Scuola Estiva”

Sabato 12 marzo 2022 pomeriggio, presso la Delegazione Comunale di Badolato Marina, si è tenuta una riunione preliminare, promossa ed organizzata dall’assessora alle Politiche Sociali Pia Russo, per avviare un tavolo di lavoro istituzionale ed inter-associativo per la programmazione di un’eventuale “Scuola Estiva”, per la prossima Estate 2022, con attività ed iniziative rivolte a famiglie, bambini e ragazzi.

“L’idea – afferma l’assessora Pia Russo – nasce da un mio bisogno di mamma ed anche di rappresentante delle Istituzioni locali di provare ad offrire un servizio inclusivo alla comunità locale durante il periodo estivo, periodo dell’anno in cui i bambini perdono il contatto scolastico e le famiglie spesso sono in piena difficoltà di gestione delle tante questioni ordinarie e straordinarie di vita quotidiana. Vista la situazione emergenziale legata alla guerra in Ucraina ed al relativo processo ormai in itinere di accoglienza di famiglie e bambini ucraini nel territorio del Basso Ionio, nel contesto dell’ambito socio-sanitario di Soverato, tutto ciò potrebbe anche trasformarsi in un’ottima iniziativa d’interazione, scambio, aggregazione sociale ed interculturale per i prossimi futuri ospiti profughi ucraini che arriveranno nei nostri piccoli paesi”.

“Con tutte le associazioni di Badolato – conclude l’Assessora alle Politiche Sociali, supportata dall’Amministrazione Comunale – credo si possa creare una valida e fattiva collaborazione. Ognuna di esse può offrire il proprio contributo proponendo i propri progetti, le proprie idee e/o possibili attività da coordinare e realizzare in maniera congiunta e condivisa in un unico progetto strutturato. Arte, cultura, sport, storia, ambiente, laboratori didattici e ludici, mare e montagna sono i temi su cui potremmo impiantare una bella ed importante programmazione per la gioia di tutte le famiglie che vivono a Badolato.”

Presenti alla prima riunione preliminare ed all’avvio del tavolo di programmazione la Cooperativa Sociale “La Cicogna” e l’Associazione di Promozione Sociale “MaMa” con Guerino Nisticó, l’ASD “Mondo Parallelo” con Marco Frascà, l’Associazione Culturale “La Radice” e la Pro Loco Badolato con Mario Ruggero Gallelli, la Croce Rossa Italiana con i responsabili territoriali Agazio Gallelli e Cosentino Gregorio, il vicesindaco Ernesto Maria Menniti e l’assessora all’Istruzione Antonella Giannini.

Nelle prossime settimane verranno nuovamente invitate tutte le associazioni interessate a partecipare al tavolo di lavoro “Scuola Estiva 2022” a proporre le proprie idee-progettuali, comunicando presto la data ufficiale del prossimo nuovo incontro aperto a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere anche le Parrocchie e le Scuole locali.