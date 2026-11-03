​Allarme furti d’auto a Soverato e nel comprensorio: la banda delle utilitarie semina il panico tra i residenti

Un’ondata di furti d’auto sta tenendo in scacco il litorale ionico catanzarese. Nelle ultime settimane, la situazione a Soverato e nei comuni limitrofi si è fatta particolarmente critica, culminando con l’ennesima segnalazione registrata nei giorni scorsi a Satriano Marina. Una scia di episodi che sta alimentando un clima di forte preoccupazione e insicurezza tra i cittadini.

​Nel mirino le utilitarie: Panda e Lancia Y in prima linea

​Dalle prime ricostruzioni e dalle denunce presentate alle forze dell’ordine, emerge un chiaro “modus operandi” da parte dei malviventi. Nel mirino della criminalità finiscono soprattutto le utilitarie, in particolare Fiat Panda e Lancia Ypsilon.

Auto estremamente diffuse sul territorio, spesso facili da rivendere sul mercato nero dei pezzi di ricambio o utilizzate per compiere ulteriori illeciti prima di essere abbandonate e date alle fiamme.

Un furto “rapido e mirato”, che colpisce indistintamente parcheggi condominiali, zone residenziali e aree di sosta vicine ai luoghi di maggiore affluenza.

​Cresce la tensione tra i residenti

​Il fenomeno, che appare ormai strutturato e difficilmente arginabile, sta esasperando la comunità locale. Sui social network e nei gruppi di quartiere si moltiplicano gli appelli alla prudenza, le segnalazioni di veicoli sospetti e la richiesta di un innalzamento dei livelli di controllo.

​«Non si può più stare tranquilli nemmeno sotto casa» è il grido d’allarme che si alza unanime tra i residenti di Soverato, Satriano e dei centri vicini. La paura non è legata soltanto al danno economico — spesso ingente per le famiglie che subiscono il furto di un mezzo indispensabile per gli spostamenti quotidiani — ma anche alla sensazione di una crescente vulnerabilità dei centri urbani.

Appello alle istituzioni e alle forze dell’ordine

​La cittadinanza invoca ora un intervento deciso e capillare. Si chiedono misure straordinarie di controllo del territorio, un incremento delle pattuglie notturne e, dove possibile, l’installazione o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunale e targa-system, considerati strumenti fondamentali per intercettare i veicoli in transito e risalire ai responsabili.