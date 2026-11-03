Tragedia nelle campagne: muore a 80 anni dopo una caduta in un burrone

Non ce l’ha fatta Domenico Tocco, l’uomo di 80 anni rimasto vittima di un drammatico incidente nelle campagne di Ricadi. L’anziano è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro, dove era stato urgentemente trasferito a causa delle gravissime lesioni riportate.
La dinamica dell’incidente
La tragedia si è consumata in località “Masa”, un’area rurale dove Tocco si trovava per accudire i propri terreni agricoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto rovinosamente da un albero, finendo direttamente all’interno di un profondo burrone adiacente al fondo agricolo.
Il difficile intervento dei soccorsi
Data la complessità e la pericolosità del luogo in cui l’anziano era precipitato, sul posto si è resa necessaria una complessa operazione di salvataggio.
I Vigili del Fuoco e il nucleo SAF: Sono intervenuti tempestivamente per raggiungere la zona impervia, impiegando diversi minuti per recuperare il corpo dell’uomo con l’ausilio degli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale).
Il trasporto d’urgenza: Estratto dal burrone e stabilizzato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, le condizioni di Tocco sono apparse fin da subito disperate. I medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento tramite l’elisoccorso verso l’ospedale di Catanzaro.
Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, il quadro clinico è rapidamente precipitato, portando al decesso dell’80enne avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, gettando nello sconforto l’intera comunità locale.