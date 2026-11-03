Tragedia nelle campagne: muore a 80 anni dopo una caduta in un burrone

Non ce l’ha fatta Domenico Tocco, l’uomo di 80 anni rimasto vittima di un drammatico incidente nelle campagne di Ricadi. L’anziano è deceduto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Catanzaro, dove era stato urgentemente trasferito a causa delle gravissime lesioni riportate.

La dinamica dell’incidente

​La tragedia si è consumata in località “Masa”, un’area rurale dove Tocco si trovava per accudire i propri terreni agricoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto rovinosamente da un albero, finendo direttamente all’interno di un profondo burrone adiacente al fondo agricolo.

Il difficile intervento dei soccorsi

​Data la complessità e la pericolosità del luogo in cui l’anziano era precipitato, sul posto si è resa necessaria una complessa operazione di salvataggio.

I Vigili del Fuoco e il nucleo SAF: Sono intervenuti tempestivamente per raggiungere la zona impervia, impiegando diversi minuti per recuperare il corpo dell’uomo con l’ausilio degli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale).

​Il trasporto d’urgenza: Estratto dal burrone e stabilizzato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, le condizioni di Tocco sono apparse fin da subito disperate. I medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento tramite l’elisoccorso verso l’ospedale di Catanzaro.

Nonostante gli sforzi disperati del personale medico, il quadro clinico è rapidamente precipitato, portando al decesso dell’80enne avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, gettando nello sconforto l’intera comunità locale.