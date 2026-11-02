Giorno dei defunti: due calabresi su tre portano un fiore ai propri cari

Quasi due calabresi su tre portano fiori nei cimiteri in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, perpetuando una tradizione più forte di crisi e tensioni.

È quanto stima la Coldiretti in occasione della ricorrenza del 2 novembre che vede quest’anno il crisantemo ancora protagonista, Il crisantemo è il fiore più richiesto per la ricorrenza dei defunti e Coldiretti stima l’acquisto in Calabria di circa 250.000 crisantemi tra piante in vaso e fiori recisi.

Ma accanto al fiore simbolo della ricorrenza si affermano anche scelte alternative, con una crescente attenzione verso varietà come Lilium, gerbere e anthurium, oltre alle piante di ciclamino. Il crisantemo – sottolinea Coldiretti – continua a essere il dono più diffuso per la sua bellezza e la lunga durata, ma sono sempre più numerosi coloro che scelgono composizioni diverse, puntando su fiori dai colori e dalle forme differenti.

La produzione di crisantemi ha registrato quest’anno problemi a causa dei cambiamenti climatici ma, nonostante ciò, i prezzi all’origine pagati ai floricoltori si sono mantenuti sui livelli dello scorso anno, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea.

La produzione di crisantemi in vaso in Calabria è meno diffusa mentre per quelli recisi è un territorio vocato. I crisantemi sono disponibili in diverse forme, dal pon pon al fiore grande, dall’anemone alla margherita fino allo spider, con uno o più fiori per stelo. Si trovano anche in ciotola, nella forma a «cuscino rotondo», e in una vasta gamma di colori: accanto ai tradizionali giallo e bianco si sono affermate tonalità che vanno dal viola scuro al prugna fino ai colori bruciati.

La produzione del crisantemo è una delle tecniche più complesse del florovivaismo. Occorre infatti programmare con precisione la fioritura, dosando le ore di buio e di luce e ricorrendo alla copertura delle piante in funzione del momento in cui i fiori dovranno essere messi in commercio.

Il crisantemo, è una varietà che completa la ricchezza della produzione florovivaistica calabrese che conta 214 aziende che coltivano fiori e piante ornamentali su 153 ettari, oltre a 156 vivai su 182 ettari.