Tragedia all’Unical: giovane di 26 anni precipita dal Ponte Bucci e muore

Una tragedia ha sconvolto la comunità universitaria dell’Università della Calabria e il circondario cosentino nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Un giovane di 26 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal Ponte Pietro Bucci, la struttura centrale che attraversa il campus di Arcavacata.

L’incidente si è verificato all’altezza del Cubo 17. A seguito della caduta, i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine sono giunti tempestivamente sul posto.

Purtroppo, nonostante la rapidità dell’intervento, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, originale e residente in una frazione del comune di Paterno Calabro.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. La dinamica dei fatti resta al momento da chiarire. Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza, sono al lavoro per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti prima del drammatico impatto. Al momento le autorità non escludono alcuna pista.