Allerta Meteo “Arancione” in Calabria: In arrivo temporali, vento e rischio grandine

L’area di depressione, attualmente sul Mediterraneo centrale, nel suo lento spostamento verso Sud-Est, infatti, continua a causare una spiccata instabilità con temporali sparsi su gran parte delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.

L’avviso prevede dal mattino di domani, venerdì 7 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata e Calabria, in estensione alla Sicilia, specie sui settori nord-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per oggi e domani, venerdì 7 agosto, allerta arancione in Puglia e su gran parte della Basilicata. Allerta arancione domani anche in Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Valutata inoltre, sempre per la giornata di domani, 7 agosto, allerta gialla sui restanti settori della Sicilia e della Basilicata, su alcuni bacini della Lombardia e sull’intero territorio di Abruzzo e Molise.

In particolare, per quanto riguarda la Regione Calabria, la protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta meteo in base al quale tutte le 8 sezioni in cui è diviso il territorio regionale si trovano in stato di allerta arancione tanto per quanto riguarda il rischio idrogeologico per temporali quanto per il rischio idrogeologico idraulico.

Nello specifico sono previste su tutto il territorio regionale possibili piogge sparse a carattere temporalesco con forti venti che potrebbero peggiorare la situazione generale dovuta al maltempo. Secondo la Protezione civile, infatti, «i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento».