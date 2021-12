Amici della Musica, il pianista Alfonso Soldano in concerto a Catanzaro

Il musicista si esibirà sabato 11 dicembre nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro

«Un pianista che mi ha molto impressionato per il suo grande temperamento e per la sua incisività esecutiva». Un biglietto da visita invidiabile firmato da Adam Harasiewicz quello di Alfonso Soldano che sabato sabato 11 dicembre, alle ore 18:00, nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili, nel concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad AMA Calabria, presieduta da Daniela Faccio con la consulenza musicale del Maestro Graziella Provedel.

«Il concerto di chiusura della stagione 2021 dell’Associazione Amici della Musica – ha dichiarato Daniela Faccio – non poteva che concludersi con l’esibizione di uno dei maggiori talenti italiani nel campo della musica classica. Per lui un curriculum degno di nota. Ancora una volta la nostra attenzione è rivolta ad un artista dalla grande espressività».

Pianista dalle innate abilità virtuosistiche e dalla solida e raffinata preparazione stilistica, Alfonso Soldano sublima le sue doti sotto l’alto magistero di figure fondamentali per tutta la sua formazione umana e artistica, quali Aldo Ciccolini e Pierluigi Camicia. Numerosi sono i suoi corsi di perfezionamento in qualità di docente. Ha collaborato in veste di solista con orchestre come la filarmonica” M.Jora ” di Bacau, diretta dal M° Ovidiu BALAN, con cui sta terminando la produzione dell’Integrale delle opere per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, la Balkan Festival Orchestra.

La passione per le opere del grande compositore e pianista russo Sergej Vasil’evic Rachmaninov sarà confermata dal programma che Soldano eseguirà a Catanzaro. Elegie op. 3 n.1 in E Flat minor, Prelude op.23 n. 4 in D Major, Moment Musical n.1 op.16 in B flat minor, Moment Musical n.6 op.16 in C Major e 10 canzoni, tra le quali Mattino op. 4 n.2, Sogno, op.8 n.5, Nel silenzio della Notte, op.4 n.3 e Queste Notti d’Estate op.14 n.5 metteranno in evidenza le qualità artistiche e la tecnica raffinata interpretativa.

Sarà possibile assistere al concerto con l’abbonamento per l’anno 2021 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto presso la Sala di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’ingresso sarà consentito se muniti di Green Pass.