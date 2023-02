Amori e Sapori nelle cucine del principe, grande successo al Teatro Comunale di Soverato

Pietanze, sentimenti e idee, è questa la ricetta di “Amori e sapori nella cucina del principe”, la piece teatrale di Roberto Cavosi con la regia di Nadia Baldi. Il secondo appuntamento della stagione teatrale di Soverato ha riscosso un brillante successo di pubblico grazie alla verve, alla professionalità ed alla grande esperienza di Tosca D’Aquino, Giampiero Ingrassia e Giancarlo Ratti.

Nel mondo e nella vita le carte a volte vengono mescolate ma l’epilogo delle storie è spesso sempre lo stesso, e così nella cucina, cuore della rappresentazione, si vivono momenti di intensa passionalità, elegante ironia, palpitante teatralità. Cibo e sensazioni costituiscono la spina dorsale di un lavoro ben articolato e storicamente inquadrato, grazie ad un tratto preciso ed attento, in un periodo storico di notevoli eventi e di “cambiamenti epocali”.

La grande presenza scenica di tutti i componenti della Compagnia trascina il pubblico per tutti i novanta minuti dello spettacolo in un mondo particolare, ricco di forti caratterizzazioni, piacevole ed appassionante. È la magia del Teatro a trionfare, esaltata dal lungo applauso finale, dai vari colpi di scena, dalle luci gestite, come l’intera regia, con sapiente ed intelligente duttilità. Una nuova perla del palinsesto 2023 targato Lele Amoruso & Lino Gerace, che ha saputo sconfiggere il vento e la pioggia di una fredda serata di febbraio, nonché la temibile concorrenza di eventi televisivi di caratura internazionale.

La trama, elegante e raffinata, ha condotto per mano il pubblico, gli attori hanno dato tutto se stessi con generosa capacità interpretativa, la scena ha abbracciato sentimenti e passioni creando attimi di Vita ricchi di sensazioni ed emozioni stimolanti.

Sipario, palcoscenico, cuore ed amore, gli ingredienti di un frizzante e riuscitissimo manicaretto gustato dai presenti come si usa fare nelle cene di gala guidate in cucina da Chef stellati.