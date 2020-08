Attraversano binari sulla linea Ionica, 9 turisti sanzionati in Calabria

Nove turisti sorpresi ad attraversare i binari lungo la tratta Locri – Brancaleone – Roccella Ionica, sono stati sanzionati da agenti della Polizia ferroviaria di Locri nel corso di specifici controlli finalizzati proprio ad evitare situazioni di rischio.

A tale scopo il personale Polfer del posto di Locri, nell’ambito dell’operazione denominata Rail Safe day, ha effettuato una serie di controlli sulla tratta Locri – Brancaleone – Roccella Jonica, teatro di incidenti ferroviari mortali legati a comportamenti scorretti.

Le nove persone sanzionate hanno utilizzato passaggi abusivi per accedere in spiaggia e non i previsti e prescritti sottopassaggi.