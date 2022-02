Auto in fiamme, indagini sulle cause del rogo

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute alle ore 21.10 circa in via Salvatore Miceli nel comune di Lamezia Terme per incendio autovettura.

Una Land Rover Evoque la vettura interessata dal rogo. La stessa parcheggiata sotto un porticato di uno stabile adibito a civili abitazioni. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ad una vicina autorimessa.

Le fiamme e le alte temperature originatosi dal rogo hanno danneggiato parzialmente alcuni automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Danni da annerimento dovuti al fumo denso sulla facciata dello stabile.

Non si registrano danni a persone.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza. Indagini in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.