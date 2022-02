[VIDEO] Guerra in Ucraina, assalto ai distributori di benzina a Soverato

A Catanzaro lunghe colonne d’auto si sono formate su viale De Filippis, principale via d’accesso al capoluogo calabrese, dove sono concentrati diversi distributori.

Situazioni analoghe sono state segnalate nel quartiere Lido, a Soverato e in altri centri della provincia, così come nel Cosentino e nel Reggino. L’attesa ha causato un pò di nervosismo fra gli automobilisti in coda, ma non si è registrato alcun incidente.

Ad alimentare i timori dei calabresi è stata anche la protesta degli autotrasportatori che hanno manifestato lungo le arterie principali della regione, facendo temere che fosse in atto un blocco dei rifornimenti. (Video di S1TV)