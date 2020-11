“Calabria in Zona Rossa per Rt elevato e deficit strutturale”

“In Calabria, finita in ‘area rossa’, “l’indice Rt è piuttosto alto, 1,84. Questo vuol dire che anche se non c’è un numero di casi particolarmente elevato, questo ci porta a pensare che c’è un aumento della trasmissione in atto, potrebbe diventare più critica la situazione in termini di casi nel prossimo futuro”.

“Poi sappiamo che la Calabria è bellissima ma qualche deficit strutturale c’è, e riguarda la capacità di resilienza del sistema, che insieme all’Rt elevato spiega perché è finita in una fascia più elevata”.

Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sull’analisi dei dati della cabina di regia regionale.

“Non c’è ora eccesso di casi ma c’è un trend che va verso la criticità, ma nel giro di 2 settimane situazione può rientrare”, ha aggiunto.