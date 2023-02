Calabria – Uomo muore travolto da un treno, traffico ferroviario in tilt

Un uomo, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un treno e ha perso la vita. È successo poco dopo le ore 14 di oggi, a 300 metri prima della stazione di Villapiana (Cosenza).

Sul posto il personale sanitario del 118, gli agenti della Polfer e gli uomini della Protezione civile. Il fatto è avvenuto per cause che sono in corso di accertamento. L’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio.

Secondo quanto si apprende, non è possibile evacuare il treno in sicurezza facendo scendere i passeggeri, per assenza di marciapiedi e i volontari della Protezione civile stanno provvedendo a supportare i passeggeri con acqua e cibo. Al momento il traffico ferroviario è bloccato per consentire i rilievi del caso.