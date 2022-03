Carlo Buccirosso a Catanzaro racconta “La rottamazione di un italiano perbene”

La vita di tutti i giorni si svela sul palcoscenico. La quotidianità di un’Italia sull’orlo della crisi economica sarà rappresentata al Teatro Comunale di Catanzaro, con il carisma di Carlo Buccirosso che porterà in scena ‘La rottamazione di un italiano perbene’, giovedì 31 marzo, alle ore 21.

Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale di AMA Calabria ideata e diretta da Francescantonio Pollice, narra la storia di Antonio Pisapìa (Buccirosso), che incarna l’italiano perbene proprietario di un ristorante sull’orlo del fallimento. A gravitare intorno a lui, la famiglia, composta dalla moglie e dai due figli. Una commedia a tutti gli effetti, dove la comicità si mescola con i problemi della vita di tutti i giorni.

‘La rottamazione di un italiano perbene’ è la raffigurazione frizzante dell’uomo medio che si ritrova ad affrontare determinate difficoltà, è la rappresentazione di come una crisi economica possa portare subbuglio all’interno di una famiglia unita.

«In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando – ha dichiarato Pollice – la commedia ci offre la possibilità di trascorrere una serata all’insegna della leggerezza, grazie alla performance di Carlo Buccirosso e all’intera Compagnia. Quella di assistere a ‘La rottamazione di un uomo perbene’ sarà un’occasione per ritrovare lo spirito giusto e di abbandonarsi ad una storia che ci farà divertire e riflettere al tempo stesso».

Non solo protagonista, Carlo Buccirosso mostra il suo talento a 360 gradi, essendo anche il regista e l’autore dell’intera commedia prodotta dall’Ente Teatro Cronaca VesuvioTeatro.

Con ‘La rottamazione di un italiano perbene’ si potrà gustare il sapore della commedia all’italiana, quella che dava un insegnamento attraverso il sorriso. Carlo Buccirosso è ormai uno degli attori più affermati, grazie alla sua comicità tutta partenopea che ha messo a disposizione di grandi pellicole come ‘Febbre da cavallo – La mandrakata’ di Carlo Vanzina, ‘Il divo’ e ‘La grande bellezza’ di Paolo Sorrentino, oltre ad essere un grande autore di teatro con spettacoli che da lui diretti come ‘Una famiglia quasi perfetta’ e ‘Napoletani a Broadway’.

AMA Calabria continua a proporre il teatro realizzato da grandi interpreti e, oltre a ‘La rottamazione di un italiano perbene’, il 7 aprile seguirà lo spettacolo di Teresa Timpano, ‘Penelope’, al Teatro Comunale di Catanzaro che, successivamente, ospiterà anche ‘Il silenzio grande’ con grandi interpreti quali Massimiliano Gallo e Stefania Rocca, la cui data catanzarese, prevista per il 28 aprile, è stata posticipata al 30 aprile a causa di impegni della Compagnia.

I biglietti dello spettacolo ‘La rottamazione di un italiano perbene’ potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24850 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org

AMA Calabria si atterrà alle misure disposte dalle autorità nazionali in ordine all’emergenza pandemica consentendo, fino a esaurimento posti, l’ingresso esclusivamente agli spettatori in possesso del Super Green Pass e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.