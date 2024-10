Catanzaro in arte volge alla “bellezza” dei grandi talenti

Un incontro vissuto e condiviso per il “brindisi” degli ARTISTI in Villa “Carbone” con la “speciale” partecipazione dell’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI in uno scenario così suggestivo e curato dalla fotografia di Antonio Zangari.

Musica come espressione della prestigiosa Danza di Naomi Citriniti sul brano “BESAME MUCHO” eseguito al sax da John Nistico, tra i colori impressi alle mani dei Pittori e quelle opere di scultura avvolti dalla straordinaria presenza del noto orafo Gerardo Sacco, che ha sigillato la buona riuscita di questa iniziativa fortemente rinnovata dalla Fam. CARBONE.

Non ci resta che la particolare sensibilità dimostrata sul tema ricorrente di un’epoca che volge ad espandersi in tutto il mondo.

Notevoli i consensi e la gratitudine del pubblico presente anche sui social, partecipante anche nella diretta condotta da Valentina Vono sulle pagine facebook: TeleStream e Catanzaro Village.

Ecco il successo e la “missione” compiuta nel capoluogo di regione che continua a impreziosire i luoghi unendo talenti e speranze nella “bella” giornata di Domenica 27 ottobre, vissuta anche dai bambini che hanno dipinto le loro “emozioni” dopo aver sentito, così da vicino, la ricchezza e la moltitudine delle virtù e delle ARTI a Catanzaro.

John Nisticò